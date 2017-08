Trickdiebin von Rentner verjagt

Wer rechnet mit so etwas in einem beschaulichen Ort? Doch die Zeiten haben sich geändert. Und offenbar hielt die rumänische Trickdiebin - begleitet von zwei Komplizen in einem Auto mit deutschem Kennzeichen - den betagten Mann mit Gehstock für ein leichtes Opfer. "Ich gehe oft spazieren, bleibe auf der Brücke stehen und schaue ins Wasser", sagt Strobl. So wie an jenem Tag. Doch plötzlich stand eine junge Frau neben ihm. "Sie redete auf mich ein, sprach aber kein Wort Deutsch", schildert der Pensionist: "Dann griff die Frau nach meiner Hand und fuhr den Arm entlang." Flink öffnete dabei die erst 18- Jährige den Sicherheitsverschluss des Armbandes, im Nu saß Strobls schwere Jacques- Lemans- Uhr locker. Instinktiv wehrte sich der Rentner. Er schrie die Kriminelle lauthals an. Die Diebin floh.

Aufmerksam auf den Wirbel wurden zwei Installateure auf einer nahen Baustelle. Sie stoppten einen Streifenwagen, der zufällig vorbeifuhr. "Alles ging sehr schnell. Die Polizei reagierte sofort", so Strobl. In Oberschützen wurde dann das rumänische Trio von Beamten aus Pinkafeld gefasst.

Karl Grammer, Kronen Zeitung