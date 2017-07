Mordalarm nach Leichenfund

In der Nachbarschaft war aufgefallen, dass sich Erika D. seit Mitte vergangener Woche nicht mehr blicken ließ. "Ungewöhnlicherweise stand ihr Auto tagelang an derselben Stelle", sagt eine Anrainerin. "Macht euch keine Gedanken! Meine Mutter ist vermutlich an den Balaton nach Ungarn gereist", beruhigte ein Sohn, der in Wien lebt, am Telefon die besorgten Nachbarn. Als Erika D. jedoch weiterhin nicht erreichbar war und ihr sonst so ruhiger Hund zu bellen begann, schaltete sich ein Sohn aus Bernstein ein. Der Wirt sah nach und fand seine Mutter tot auf. Sie lag in einer Blutlache, womöglich schon seit einer Woche.

Die Polizei gab Mordalarm. "Anfangs war nicht klar, wie die Frau verstorben ist. Es musste in alle Richtungen ermittelt werden", heißt es. Doch schon bald stellte sich heraus, dass es sich um einen tragischen Todesfall handelt. Die 69- Jährige dürfte bei einem Fehltritt über die Stiegen in ihrem Haus so unglücklich gestürzt sein, dass sie hilflos auf dem Boden lag. "Der Leichnam der Frau wies schwerste Verletzungen am Kopf und an der Wirbelsäule auf", wie eine Obduktion ergab. Demnach liegt auch kein Fremdverschulden vor.

Karl Grammer / Christian Schulter, Kronen Zeitung