Mönche mit Geduld am Ende Bau von Kloster geplatzt

Endgültig Geschichte ist der geplante Bau des griechisch- orthodoxen Klosters in St. Andrä am Zicksee. Das Oberhaupt der Gläubigen zog nach langen Querelen und einer neu angesetzten Volksabstimmung jetzt die Notbremse. In einem Schreiben an den Ortschef sprach er von "bedauerlichen Feindseligkeiten".