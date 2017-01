Gefahr auf dünnem Eis: Kälteschock als Todesfalle

Auf dünnes Eis - im wahrsten Sinne des Wortes - wagen sich derzeit viele Hobbysportler auf dem Neusiedler See. Wie berichtet, sind in den vergangenen Tagen bereits mehrere Schlittschuhläufer eingebrochen. Was in einem solchen Notfall zu tun ist, weiß Dr. Elfriede Wilfinger. Die erfahrene Rotkreuz- Ärztin rät: "Trotz aller Eile sollte hier bei Rettungsaktionen Vorsicht oberstes Gebot sein."