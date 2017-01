Funktionär streitet vor Gericht alles ab

Fortgesetzt wurde am Landesgericht Wien nun die Verhandlung gegen jenen früheren Funktionär des ASKÖ- Landhockeyvereins Neudörfl, der in seiner Funktion als Vereinsvorstand Firmen um 38.000 Euro betrogen haben soll. Doch davon will der Beschuldigte nichts wissen und tischte weiterhin hanebüchene Ausreden auf.