Auto- Rowdys per Video entlarvt

Der Übermut hat zwei BMW- Lenker gepackt. Flott unterwegs in Oberwart, brauste der erste der beiden um 22.03 Uhr mit seinem Pkw auf das Areal einer Tankstelle. In einer Kurve versuchte sich der junge Mann am Steuer auf schneeglattem Untergrund im "Driften". Doch sein Auto rutschte gegen den Zaun des angrenzenden Betriebsgeländes. Mit dem nachkommenden Kompagnon - dieser hatte noch eine Begleiterin im Wagen - begutachtete dann der Crash- Lenker den Schaden an seinem BMW. Gemeinsam wurden die kaputten Kfz- Teile eingesammelt. Dann fuhren sie weg, kehrten aber wenig später zurück, um auch den demolierten Zaun zu bestaunen.

Nach dem ärgerlichen Vorfall am 5. Jänner suchte der geschädigte Nachbar der Tankstelle via Internetplattform Facebook nach den Übeltätern - mit Überwachungsvideo und detaillierter Beschreibung der Fluchtautos. Der pensionierte Senior des Familienunternehmens, Ludwig Pall: "Das Echo auf meinen Aufruf war enorm. Ich bekam via Facebook sofort 50 Nachrichten. Die meisten Informanten wussten, wer die Lenker waren."

Die ganze Aufregung blieb dem Übeltäter offenbar nicht verborgen. Es dauerte nicht lange und er stellte sich. Die Identität des zweiten Fahrers scheint auch geklärt. Laut ersten Angaben dürfte es sich bei den beiden um amtsbekannte Auto- Rowdys handeln.

Karl Grammer & Christian Schulter, Kronen Zeitung