Angst vor Bränden nimmt zu

Derzeit häufen sich Flurbrände so wie in Pöttelsdorf oder Großpetersdorf. Ursache sind oft Erntemaschinen, die überhitzen und Feuer fangen. In St. Andrä am Zicksee hatte, wie berichtet, ein Arbeiter wenigstens den Traktor ohne Schaden vor den Flammen retten können. Die Strohpresse brannte aber völlig aus.

Der gleiche Vorfall wiederholte sich nun in Neutal. Der Schaden für den Bauern (31) wird auf mehr als 20.000 € geschätzt. "Steine, die bei der Arbeit auf dem Feld in die Maschine geraten, können Funkenflug auslösen, der wiederum Feuer entfacht. Auch Reibungswärme kann derzeit rasch zu Bränden führen", wissen Experten. Kurze Regenschauer ändern an der Brandgefahr allerdings nur wenig.

Karl Grammer, Kronen Zeitung