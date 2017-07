Ärger mit Sperrmüllsammlern

Sommer für Sommer tauchen "Sperrmüllsammler" auf und bereiten Ärger. Für die meisten Schlagzeilen im Juli und August 2016 hatte eine ungarische Familie gesorgt. Tante, Nichte sowie Neffe fuhren durch den Bezirk Neusiedl und gaben sich als Sperrmüllsammler aus. Doch nicht nur ausgedienten Hausrat nahmen die drei mit, sie schlichen auch in Wohnhäuser und stahlen Bargeld - selbst dann, wenn die Besitzer daheim waren. Das dreiste Familien- Trio wurde schließlich gefasst.

Jetzt wird erneut vor den "Sammlern" gewarnt, diesmal in den Bezirken Oberwart und Güssing. "Sie fragen nach Fahrrädern, Werkzeug. Oft gehen die Fremden aber auch in den Garten und schauen, ob jemand daheim ist", so Zeugen. Der Verdacht einer kriminellen Absicht liege nahe. Offenbar sind derzeit gleich mehrere Gruppen in Kastenwagen unterwegs, wird berichtet.

Karl Grammer & Christian Schulter, Kronen Zeitung