Acht Monate für Autoknacker

Vergeblich warteten der Staatsanwalt und Richter Wolfgang Rauter auf den Angeklagten. Also wurde in dessen Abwesenheit auf Basis der Polizeiprotokolle verhandelt. Dort hatte der Beschuldigte angegeben, das Auto mit der eingeschlagenen Seitenscheibe "zufällig" entdeckt zu haben. Er habe nur nachgesehen, ob alles in Ordnung sei. In Abwesenheit fällte Rauter das Urteil gegen den Vorbestraften: acht Monate Haft.

Plötzlich erschien der Ungar doch noch im Gericht und war "entsetzt" über die Strafe. Er meldete sofort Berufung an. Rauter: "Viel Glück bei der Suche nach jemandem, der Ihnen diese Geschichte glaubt."