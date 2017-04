Stressfreie Bergzeit

Wenn’s die Zeit zulässt, dann zieht sich Gerhard Koller, Kommandant der FF Miklauzhof und Bezirksgeschäftsleiter des Roten Kreuzes Völkermarkt, seine Bergschuhe an und wandert los. "Kommst du mit auf den Kärntner Storschitz?", fragte Koller in einer Mailnachricht, und schon ging es los. Die Tour auf den beliebten Gipfel zwischen Karawanken und Steiner Alpen bei Bad Eisenkappel (Ausgangspunkt ist der Seebergsattel) ist ideal für den Einstieg in die Wandersaison.

"Wir steigen über den Krainersteig auf, der teils mit Drahtseilen gesichert auf den 1759 Meter hohen Gipfel führt", erklärt Koller, der beim Roten Kreuz 300 hauptberufliche und ehrenamtliche Helfer koordiniert. Nach gut einer Stunde haben wir die 500 Höhenmeter bewältigt, das mächtige Gipfelkreuz erreicht. Es ist eine Nachbildung des Kärntner Kreuzes, eine Verdienstmedaille, die an die Beteiligten am Kärntner Abwehrkampf verliehen wurde. Zurück geht’s über den sanfteren Nordrücken und Pasterksattel. Eine wunderschöne Grenztour mit wirklich spektakulären Ausblicken!