Purer Kletter- Genuss

Schon nach wenigen Metern im Fels wird klar, warum Steve House zur Elite im Extrembergsteigen zählt. Spielerisch klettert der 47- Jährige - der bereits die höchste Felswand der Erde, die 4100 Meter hohen Rupalwand am Nanga Parbat durchstiegen hat - über den Westgrat in Richtung Niederer Prijakt.

Der 3056 Meter hohe Berg befindet sich in der Schobergruppe oberhalb von Ainet in Osttirol. Der Amerikaner, der beim slowenischen Alpenverein das Bergsteigen erlernt und eine Klagenfurterin geheiratet hat, verbringt den Sommer mit Familie in seiner Wahlheimat und den Winter in Colorado. Seillänge um Seillänge geht’s über 400 Höhenmeter Richtung des markantesten Doppelgipfels der einsamen Schobergruppe.

House, der weltweit auf Bergen unterwegs war, begeistern vor allem die Osttiroler, "denn jedes Tal ist unterschiedlich." Mit Bergführern und der Osttirol Werbung hat House sogar ein eigenes "Touren Booklet" veröffentlicht. Über den hohen Prijakt und die Schoberhütte steigen wir über den Normalweg ab. Eine wunderschöne Tour.