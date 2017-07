Mit viel "Flow"

Den Unternehmer kennt im Gailtal jeder: Sölle hat maßgeblich dazu beigetragen, dass das Skigebiet Nassfeld im Sommer zu einem Abenteuerpark mit Felsenlabyrinth, Flying Fox- Meile, Klettersteigen sowie lässigen Singletrails für Mountainbiker geworden ist.

Und gerade das Mountainbike- Angebot will Christian Sölle weiter ausbauen, wie er der "Krone" bei der Downhill- Abfahrt vom Madritschenkogel erzählte. "Ich habe mit den Grundeigentümern in Italien verhandelt, dass wir diese Singletrails hier errichten konnten", so Sölle, der außerdem die gleichnamigen Sportfachgeschäfte sowie Verleihstationen in Tröpolach und am Nassfeld betreibt. Die Markierungen - wie die "Shared Trails", die von Bikern und Wanderern genutzt werden können - hat sich Sölle in Singapur abgeschaut.

"Das Downhillen, also rauf mit dem Lift und mit dem Bike runter, macht Spaß", strahlt Sölle, der sich bereits auf der Petzen über den "Flowtrail" informiert hat: "So etwas werden wir auch bauen." Auf alle Fälle können sich schon jetzt die Trails mit klingenden Namen wie "Fausto", "Chri" oder "Livio" sehen lassen.

Achtung, Suchtgefahr!