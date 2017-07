Laufen statt gehen

Die Karawanken und die Steiner Alpen sind für den Südkärntner Roland Rogger quasi die Hausberge. Oben in luftiger Höhe findet er Entspannung und Erholung. Unsere Tour startet bei Bad Eisenkappel in der Vellacher Kotschna, am Parkplatz vor dem Schranken. Langsam gehen gibt’s für den 40- Jährigen sowie seinen Lauf- und Bergpartner Hans Enzersfellner, der uns bei der Tour begleitete, offenbar nicht. Die beiden Athleten der Laufgemeinschaft Südkärnten geben von Beginn an Vollgas.

Entlang eines Forstweges und eines Steiges, der teils mit einem Drahtseil versichert ist, geht es vorbei am markanten Vellach Turm hinauf auf den Sanntaler Sattel. Auch Pause gibt es für den Account- Manager bei A1, der nebenbei noch als Masseur und Yoga- Trainer arbeitet, keine. Nach einem kurzen Abstieg durch ein Schuttkar geht’s luftig über die südwestliche Gratflanke teils leicht kletternd hinauf auf die 2121 Meter hohe Velika Baba (Großer Frauenberg), die mit einem spektakulären Ausblick auf den Hauptkamm der Steiner Alpen mit Kriz, Skuta, Grintovec und Kocna belohnt. Steinschlaggefahr!