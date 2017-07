Alpines Yoga- Training

Sportlich und voller Tatendrang, so präsentiert sich die sympathische Innenarchitektin Tanja Springer. Und wenn sie nicht mit ihrem SUP über den Wörthersee paddelt oder bei Yoga Kraft tankt, ist sie in den Bergen anzutreffen.

"Ich habe gerade einen Kletterkurs beim Alpenverein absolviert", erzählt die gebürtige Metnitztalerin beim Einstieg in den "Oberst Gressel Gedenkweg", der vom Plöckenpass (1357 Meter) auf die Cellon- Schulter führt. "Der Kurs hat sich bezahlt gemacht, ich fühle mich super", strahlt die 40- Jährige über das ganze Gesicht und vergleicht das Bersteigen mit Yoga. "Hier kann ich abseits meines Berufes neue Energie tanken und die eine und andere Herausforderung finden."

Meter für Meter geht es hinauf. Von der Cellon- Schulter dann weiter zum bekannten, beliebten, jedoch schwierigen "Senza Confini"- Klettersteig. Über Platten, Steilaufschwünge sowie direkt am Grat führt der Eisenweg bis gut fünfzig Höhenmeter unter den Gipfel des Frischenkofels, wie der Grenzberg Cellon auf Deutsch genannt wird. Berg Heil. Eine schöne Tour in den Karnischen.