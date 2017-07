Willkommen bei der #beachkrone 2017!

B each Blog von Tag 1, 28. Juli:



Egal ob langjähriger Profi oder Beach- Newbie: Für Euch schaue ich hinter die Kulissen, bin auf der Suche nach Geheimtipps und präsentiere Euch täglich coole Infos rund um den Beach - direkt hier in der Beachkrone, online oder auf Instagram , Facebook und Twitter : @beachkrone :- )

Und apropos cool: Auf den Side Events geht's ja bekanntlich rund (ich spreche aus Erfahrung!). Wer aber nicht bis zum Abend warten will, um abzufeiern, checkt sich gleich Tickets für's Swatch Beach Boat - da steigt die Party nämlich schon tagsüber! #partyalldayeveryday B- )

Außerdem hab' ich heute noch ein Gewinnspiel für die Herren der Schöpfung auf Lager: Mit Euren Sport- Fotos könnt Ihr Esbjerg- Pflegeprodukte und ein Rasierset gewinnen. Alle Infos findet Ihr hier. (An die Mädels: Ich halte meine Augen und Ohren offen - für uns find’ ich auch noch was!) #staytuned

Also dann, ich freu' mich auf morgen! C U @ the beach! :- )