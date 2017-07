Top- Brasilianer zu stark für Kunert/Dressler

Die zweite Turnierwoche bei der Heim- WM in Wien hat für die österreichischen Beach- Volleyballer mit einer erwarteten Niederlagen begonnen. Thomas Kunert/Christoph Dressler unterlagen am Montag bei großer Hitze und deutlich weniger Fans als am Wochenende den topgesetzten Brasilianern Alvaro Filho/Saymon 0:2 (21:17, 21:17).