ÖVV- Duo Kunert/Dressler mit Niederlage zum Start

Seine weiteren Gruppenspiele bestreitet das ÖVV- Duo am Montag und am Mittwoch. Am zweiten von insgesamt zehn Spieltagen sind auf der Donauinsel nach ihnen bis zum frühen Abend noch weitere drei ÖVV- Teams im Einsatz. Der WM- Auftakt am Freitag hatte bei großem Zuschauerandrang, laut Veranstalter wurden über den Tag verteilt 12.000 Fans gezählt, für die rot- weiß- roten Paare je zwei Siege und Niederlagen gebracht.

