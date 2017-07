Klasse! Schwaiger/Schützenhöfer mit zweitem Sieg

Stefanie Schwaiger und Katharina Schützenhöfer stehen nach ihrem zweiten Sieg bei der Beachvolleyball- WM in Wien so gut wie fix im Sechzehntelfinale. Das österreichische Top- Damen- Duo besiegte die Russinnen Jekaterina Birlowa/Nadesda Makrogusowa am Samstag im beinahe vollen Stadion auf der Donauinsel überraschend 2:0 (23:21, 21:17).