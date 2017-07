Die coolsten Spots im Beach Village!

B each Blog von Samstag, 29. Juli:

Lokalaugenschein im Beach Village - vom perfekten Instagram- Foto über Motocross- Action bis hin zu einem Flug über das ganze WM- Areal ist alles dabei!

Hello Friends - wir sind schon bei Tag Nummer drei der Beachvolleyball Weltmeisterschaft auf der Donauinsel angekommen. Mir taugt's voll! :- ) Und damit auch Ihr das Beste aus diesem Mega- Event rausholen könnt, präsentiere ich Euch heute die allercoolsten Spots im Beach Village. Wo muss man hin? Was muss man gesehen und ausprobiert haben? Ich habe mich für Euch umgeschaut und herausgefunden, wo Ihr den größten Spaß, die meiste Action und die besten Erfrischungen findet. #losgehts

Perfekter Spot für coole Insta-Posts! ;-) Foto: F. Pessentheiner, pessentheiner

Erster Stopp: Die Organics Lounge von Red Bull (oben). Hier könnt Ihr abhängen, im Pool chillen und sogar Unterwasser- Selfies knipsen. Und: Anhand eines Typen- Tests findet Ihr heraus, welches der neuen Organics- Getränke am besten zu Euch passt: Simply Cola, Bitter Lemon, Ginger Ale oder Tonic Water? Blogger- Tipp: Die Pool Floats in Form von Flamingos und Einhörnern bieten sich für hippe Fotos an. Paul, Max und Michi machen es vor! #instagramableAF :- P Nicht vergessen: #beachkrone taggen. B- )

Mit dem Flying Fox über das Beach Village! Foto: F. Pessentheiner, pessentheiner

Weiter geht's zum Kletter- Turm von Emmi Caffè Latte. Abe Achtung: Oben angekommen geht’s nur noch per Flying Fox nach unten. Während der relativ langsamen Fahrt habt Ihr genug Gelegenheit, Euch ein Bild vom Beach Village machen. Da sticht vor allem die große Boulder- Wand des Alpenvereins heraus. Der kleine Maurice ist mit seinen drei Jahren schon ein echter Kletter- Experte! #sosüß <3

Maurice mit seinem Papa Foto: F. Pessentheiner, pessentheiner

Und auch ein Abstecher zu den Side Courts zahlt sich aus: Jeder, der einen passenden Führerschein hat, kann auf der lässigen Teststrecke eine Runde mit den E- Motocross- Bikes drehen. Chiara (21) fährt selbst und hat mir verraten: "Am Finalwochenende gibt’s hier spannende Motocross- Shows mit Profis!" #cantwait

Foto: F. Pessentheiner, pessentheiner

Wer will, wer mag? Foto: F. Pessentheiner, pessentheiner

Auf dem Weg zurück zum Center Court kommt Ihr beim A1- Stand vorbei, wo Ihr Euch mit Euren Freunden messen könnt. #lachergarantiert

Foto: F. Pessentheiner, pessentheiner

Lustig geht’s auch bei Austrian Airlines zu: Hier wird "Bossaball" gespielt - also Volleyball auf einer Hüpfburg inklusive eingebautem Trampolin. Sieht zwar leicht aus, ist es aber nicht - glaubt mir! #ichsuchmireineanderesportart :- P

Foto: F. Pessentheiner, pessentheiner

Damit verabschiede ich mich für heute - C U @ the beach! :- )

@@@@@@@@@

Beach Blog von Freitag, 28. Juli:



Egal ob langjähriger Profi oder Beach- Newbie: Für Euch schaue ich hinter die Kulissen, bin auf der Suche nach Geheimtipps und präsentiere Euch täglich coole Infos rund um den Beach - direkt hier in der Beachkrone, online oder auf Instagram , Facebook und Twitter : @beachkrone :- )

Und apropos cool: Auf den Side Events geht's ja bekanntlich rund (ich spreche aus Erfahrung!). Wer aber nicht bis zum Abend warten will, um abzufeiern, checkt sich gleich Tickets für's Swatch Beach Boat - da steigt die Party nämlich schon tagsüber! #partyalldayeveryday B- )

Außerdem hab' ich heute noch ein Gewinnspiel für die Herren der Schöpfung auf Lager: Mit Euren Sport- Fotos könnt Ihr Esbjerg- Pflegeprodukte und ein Rasierset gewinnen. Alle Infos findet Ihr hier. (An die Mädels: Ich halte meine Augen und Ohren offen - für uns find’ ich auch noch was!) #staytuned

Also dann, ich freu' mich auf morgen! C U @ the beach! :- )