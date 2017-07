Wer beim Grill- Boom abkassiert

"Das ist ein perfektes Wetter", strahlt Nicole Berkmann von Spar. Daran ändern auch öffentliche Grillverbote nichts. "Auf den Absatz hat das keine Auswirkung, da die Leute im Garten, auf Terrassen und auf dem Balkon sind", glaubt Weber Grill- Chef Christian Hubinger. Bei Geräten geht der Trend zu Gasgrillern.

"Unsere Saucen haben jetzt bis zu 50 Prozent Umsatzzuwachs", freut sich Claudia Leser vom Ketchup- und Saucen- Anbieter Felix. Leergefegte Regale am Wochenende waren zuletzt keine Seltenheit. "Der Verkauf unseres gesamten Grillsortiments liegt derzeit um 35 Prozent über dem Vorjahr", erklärt Gewürzhersteller Erwin Kotanyi. Andere Anbieter vermelden ähnlich erfreuliche Zahlen.

Steaks und Würstel aufzulegen ist nach wie vor Männersache

Daran wird die Damenwelt wohl nicht so schnell etwas ändern, ersparen sie sich dadurch doch das Kochen. "Immer beliebter werden besondere Teilstücke wie Tomahawk oder Cote de Boeuf", erläutert Fleischexperte Franz Radatz. Ergänzt Mautner- Markhof- Chef Jürgen Brettschneider: "Würstel mit Senf dürfen bei keinem Fest fehlen." Der Handel heizt den Bruzel- Boom mit Aktionen an, heißt es bei Spar. "Wir sehen auch, dass Produkte zum fleischlosen Grillen gefragter sind", so Paul Pöttschacher von Rewe.

Eva Mühlberger, Kronen Zeitung