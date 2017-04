Photovoltaik- Anlagen bringen Bewohnern Benefits

Thermische Vorschriften könnten derzeit nur über die Gebäudehülle erfüllt werden, künftig könnten den Bauträgern jedoch auch PV- Panele auf den Dächern der Mehrfamilienhäuser angerechnet werden, argumentierte Amann bei einem Wohnsymposium. Dazu verwies er auf eine §15a- Vereinbarung, die - über neue Bestimmungen - auf eine solche PV- Anrechnung abzielt.

Die Mieter wiederum könnten durch den in Gemeinschaftsanlagen selbst erzeugten Strom in mehrerer Hinsicht profitieren - durch eine Ersparnis bei den direkten Kosten für die Elektrizität, aber auch durch den Wegfall von Netzgebühren und Umsatzsteuer. Die Ersparnis sei umso größer, je höher der Eigenanteil am Stromverbrauch sei.

Ersparnis bei direkten Kosten

Hohes Potenzial für eine rasche Ausrollung von PV- Panelen auf Neubauten sieht Amann, wenn solche Photovoltaik- Anlagen gleich über die Baukosten finanziert werden und die Refinanzierung dann über die Annuitäten bzw. die Mieten erfolgt. Denn dann könnten "die Mieter den Strom gratis zugeordnet bekommen".

Der Bauexperte erwartet, dass die kleine Ökostromnovelle im zweiten Quartal doch noch vom Parlament beschlossen werden kann. Dann sei aber noch einige Zeit für die Ausführungsgesetze auf Länderebene nötig. Noch Handlungsbedarf sieht Amann für die Nachrüstung von Bestandsbauten mit PV- Anlagen im Zuge von Sanierungen - nur bei Neubauten sei dies rechtlich geklärt.