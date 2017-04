Pendler drücken die Wohnungspreise in den Städten

Der Autofahrerklub ÖAMTC warnt davor das Pendeln zu verteuern, denn dies würde zu mehr Zuzug in die Städte und steigenden Wohnungspreisen führen. "Steigt die Einwohnerzahl um ein Prozent, ziehen die Immobilienpreise um zwei Prozent an", rechnete dazu der deutsche Professor Michael Bräuninger von der Universität Hamburg am Donnerstag vor.