VW's I.D. Buzz kommt ganz ohne Fahrer aus!

Trotz des peinlichen Dieseldebakels ist Autobauer VW im Jahr 2016 in puncto Verkauf an der Weltspitze gelandet. Um die Dominanz am Pkw- Markt, besonders bei E- Autos, nun weiter zu stärken - das hochgesteckte Ziel ist es, bis zum Jahr 2025 eine Million elektrische Autos zu verkaufen -, setzt VW nun auf ein neues Schätzchen auf vier Rädern: I.D. Buzz. Laut dem Konzern handelt es sich dabei um das weltweit erste elektrische Vielzweckfahrzeug, das mit einem gänzlich autonomen Fahrmodus ausgerüstet ist.