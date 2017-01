Teslas Kathedrale hat in Wien eröffnet

Nachdem Tesla bisher nur einen "Gebetsraum" in Wien hatte, hat der US- Elektroautohersteller nun mitten in Wien so etwas wie eine kleine Kathedrale eröffnet. Klingt übertrieben? Nun, wenn ein Autohersteller einen neuen Standort eröffnet, spricht man gemeinhin von einem neuen Verkaufslokal. Doch bei anderen verhalten sich die Käufer und Interessenten auch nicht wie eine Glaubensgemeinschaft.