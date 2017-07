Renault Koleos: Frankophiler Nissan aus Korea

Pummelig, auch kein Streber, in seiner Klasse war die erste Generation des Renault Koleos zumindest in Europa nicht besonders beliebt. An seiner Stelle schickten die Franzosen den Kadjar ins Kompakt- SUV- Rennen, um jetzt den neuen Koleos eine Nummer größer anzusiedeln. Dabei wurde so sehr auf die fesche Optik geachtet, dass man sogar auf eine dritte Sitzreihe verzichtete…