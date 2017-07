Mercedes- Update senkt Stickoxid um 82 Prozent!

Fakt ist, sinnvoll abgasgereinigte Dieselmotoren haben kein Feinstaubproblem, jedenfalls nicht mehr als Benziner, und sogar Elektroautos tragen kaum weniger zur Feinstaubbelastung in Städten bei, weil die Ursache zum größten Teil bei Reifenabrieb, Bremsen und Wiederaufwirbelung liegt.

Fakt ist aber auch, dass das Abgas von Verbrennungsmotoren Stickoxid enthält und gereinigt werden muss. Was das betrifft, haben die Hersteller bestehende Gesetze definitiv weiter ausgelegt, als es moralisch vertretbar ist, auch wenn rechtlich gesehen vielleicht alles in Ordnung ist. Bevor dieser Punkt nun wirklich in Frage gestellt (bzw. die Frage zuungunsten der Hersteller beantwortet) wird, beginnt nun eine freiwillige Rückruf- und Nachrüstwelle:

Daimler bittet drei Millionen Fahrzeuge mit Euro- 5- und Euro- 6-Dieselmotoren in die Werkstatt, Audi schließt sich nun mit 850.000 Fahrzeugen an (inklusive VW und Porsche mit baugleichen Motoren), die mit neuer Software ausgestattet werden sollen, um für saubereres Abgas zu sorgen. Der Zeitpunkt ist kein Zufall, findet doch am 2. August der Dieselgipfel der deutschen Bundesregierung statt. BMW sieht jedoch vor diesem Datum keinen Handlungsbedarf, dennoch halte man "es für konsequent und logisch, den Blick auf ganz Europa zu richten", sagte ein Sprecher.

Foto: Daimler

Immenser Unterschied durch Umrüstung

Hat sich die Forschung so viel weiterentwickelt? Oder hätte man gleich sauberere Autos bauen können? Jedenfalls scheint das Software- Update von Mercedes unfassbar effektiv zu sein. Die Zeitschrift "Auto Motor und Sport" hat mit den Messspezialisten von "Emission Analytics" eine V- Klasse mit dem neuen Update im realen Straßenverkehr getestet. Das Ergebnis: Der Testwagen, ein V 250 d mit SCR- Katalysator, stieß anschließend nur noch 92 mg NOx pro Kilometer aus. Damit blieb der Dauertestwagen, den die Redaktion 100.000 Kilometer gefahren ist, sogar unter der Euro- 6c- Grenze von 168 mg/km, die ab September 2018 für alle neu zugelassenen Fahrzeuge gilt. Bei einer zuvor getesteten V- Klasse ohne Update lag der NOx- Ausstoß bei 506 mg pro Kilometer. Damit hat das Update beim Testwagen den NOx- Ausstoß um 82 Prozent gesenkt! Weder Diesel- noch Harnstoff- Verbrauch stiegen signifikant.

Allerdings relativiert "AMS" das Ergebnis, das gute Abschneiden des Testwagens lasse sich nicht automatisch auf alle drei Millionen Autos übertragen. Bei vielen der betroffenen Fahrzeuge handelt es sich nämlich um Euro 5- Autos, die noch nicht über ein SCR- Reinigungssystem mit AdBlue- Beigabe verfügen.

Es wäre schade um den Diesel, nicht zuletzt wegen seines unbestritten günstigen Verbrauchs.