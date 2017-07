Harley- Treffen bleibt bis 2023 am Faaker See

Die Veranstalter erwarten etwa 70.000 Motorräder und rund 120.000 Besucher, wie Frank Klumpp von Harley Davidson erklärte. Der Motorradhersteller aus Milwaukee im US- Bundesstaat Wisconsin wird bei dem Treffen seine Modellpalette für 2018 präsentieren, es soll der größte Produktlaunch der Unternehmensgeschichte werden. Dementsprechend werden auch zahlreiche Händler und mehr als 100 Journalisten aus aller Herren Länder in Kärnten erwartet.

Der Korso fuhr von Faak nach Villach, um den Ossiacher See zum Wörthersee und wieder zurück. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Flat Track zum Selberfahren

Erstmals werden den Besuchern sogenannte "Flat Track"- Rennen geboten. Dieser Sport, der dem Speedway ähnlich in einem Oval gefahren wird, ist in den USA sehr populär. Man kann aber nicht nur zuschauen, so Klumpp, sondern das Ganze unter Anleitung auch selbst ausprobieren. Eine Custom- Bike- Show wird ebenso geboten wie die Möglichkeit, Jeeps zu testen oder Off- Road- Touren zu machen. Rock und Blues werden während der Bike Week geboten, dabei wird es einen Auftritt für den Sieger eines Band- Wettbewerbs geben, der vom Veranstalter am 7. Juli über Social Media gestartet wird.

Die European Bike Week vom 5. bis 10. September sei für den Kärntner Tourismus von großer Bedeutung, betonte Kresse. Im vergangenen Jahr habe man eine Wertschöpfungsstudie in Auftrag gegeben. Diese hätte gezeigt, dass mehr als 20 Millionen Euro an Wertschöpfung generiert würden, 2.000 Mitarbeiter würden in dieser Woche zusätzlich beschäftigt. "Auch Tarvis und Kranjska Gora sind in dieser Woche so gut wie ausgebucht", sagte Kresse, die Wirkung reiche also über die Landesgrenzen hinaus. Die traditionelle Harley- Parade findet am 9. September statt, an der jährlich 10.000 Motorräder und mehr teilnehmen.