Die schrägen Features des Tesla Model 3

In dem Video zeigt Steve Jurvetson, einer der Tesla- Direktoren, wie sich über das 15- Zoll- Display eine Art leuchtender Feenstaub hinter dem Finger herzieht, wenn man drüberfährt. Zuvor muss man nur über das "About Your Tesla"- Menü einen verborgenen Bildschirm aufrufen.

Auf dieser schillernden Fläche befinden sich drei Symbole. Eines zeigt den Planeten Mars und öffnet eine Mars- Karte, auf der man einen Mars- Curiosity- Rover stehen sieht. Fährt man los, erkennt man, dass der Rover den rollenden Tesla darstellt.

Foto: Tesla Motors

Ein Einhorn- Button öffnet eine Malfläche, auf der man mit dem Finger malen und schreiben kann. Was der dritte Button kann, wird leider nicht gezeigt. Er ist beschriftet mit "More Cowbell".

Paradies für Easter- egg- Freunde

In Tesla- Fahrzeugen finden sich häufig versteckte Features, angefangen bei Kleinigkeiten wie die Darstellung des tauchfähigen James- Bond- Lotus aus "Der Spion, der mich liebte" am Display. Aufsehenerregend ist die Musik- und Lichtshow im Model X, die einfach über das Menü abrufbar ist - wenn man weiß, wie es geht.

Wie es geht? Das Tesla- Logo am Bildschirm fünf Sekunden lang drücken, den Code HOLIDAY eingeben, aussteigen und abschließen - schon geht's los!