Abgasbetrug! Zulassungsverbot für Porsche Cayenne

Jetzt rutscht auch Porsche tief in den Diesel- Skandal: Deutschlands Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat ein Zulassungsverbot für bestimmte Fahrzeuge des Modells Porsche Cayenne verfügt. Der Minister erklärte diesen Schritt am Donnerstag mit einer illegalen Software für die Abgassteuerung, die in dem Fahrzeug verbaut sei.