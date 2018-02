Betrunkene Lenkerin "mähte" Pensionistin nieder

Der Unfall passierte am frühen Abend, gegen 18.35 Uhr, auf der Max-Winter-Straße in Lenzing. Die Alko-Lenkerin übersah eine 73-jährige Einheimische, die gerade aus einem geparkten Pkw stieg. Die Pensionistin wurde vom Wagen der 53-Jährigen gestreift, zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und zu Boden gestoßen.

Intensivstation

Das Opfer blieb schwer verletzt liegen. Ein Notarzt versorgte die Frau, die im Anschluss in das Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht wurde, wo sie nun auf der Intensivstation versorgt wird. Ein Alkotest bei der Unfall-Lenkerin ergab 1,88 Promille. Der 53-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck und die Staatsanwaltschaft Wels sind in Vorbereitung.

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung