Die Macht der Motoren: 70 Jahre Honda

Heute umfasst das Programm der Japaner neben Automobilen und Motorrädern auch Industriegeräte, Stationärmotoren, Block-Heizkraftwerke, Gartenpflegegeräte, ATVs und Quads sowie Außenbordmotoren. Alles ganz im Sinne von Soichiro Honda, der den Menschen durch Motoren neue Möglichkeiten schenken wollte. Honda ist der größte Motorenhersteller der Welt.

Unternehmenshistorie:

1946: Am 12. Dezember gründet Soichiro Honda das Honda Technical Research Institute in Hamamatsu in der Präfektur Shizuoka. Hier entwickelt und baut er Verbrennungsmotoren. Mit 500 Benzinmotoren, die zuvor bei der Armee als Stromerzeuger genutzt wurden, motorisiert Honda Fahrräder

1948: Gründung der Honda Motor Co. Ltd.

1949: Erstes Motorrad Honda Dream Typ D

1953: Produktionsbeginn für den ersten Industriemotor vom Typ H

1955: Honda wird größter japanischer Motorradhersteller

1959: Gründung der American Honda Motor Co., Inc.

1961: Am 2. Juni wird in Hamburg die "European Honda Motor Trading Company" ins Handelsregister eingetragen, die erste europäische Niederlassung eines japanisches Fahrzeugherstellers. Zunächst werden vor allem Motorräder importiert

1962: Im September wird die Honda Benelux N.V. Motor S.A. gegründet, die Mopeds montiert. Weltpremiere für den Roadster S 360 und den Kleintransporter T 360 auf der Tokyo Motor Show

1963: Im Mai startet die Produktion von Mopeds und leichten Motorrädern im Benelux-Werk. Weltpremiere für den Roadster S 500

1964: Das Honda-Formel-1-Team nimmt mit dem Modell RA-271E erstmals an einem Lauf zur Formel-1-WM teil, dem Großen Preis von Deutschland

1965: Auf der IAA feiern die Typen S 600 Roadster und S 600 Coupé Europapremiere mit anschließendem Verkaufsstart in der Schweiz. Honda erzielt beim Großen Preis von Mexiko den ersten Formel-1-Sieg

1966: Verkaufsstart für den Honda S 800, Deutschland folgt ein Jahr später

1967: Im März beginnt die Produktion des Kleinstwagens N 360, der im September auf der IAA Europapremiere feiert und ein Jahr später als weltweit erster Kleinstwagen mit Automatikgetriebe lieferbar wird. In Deutschland verkauft Honda 454 Pkw

1968: Das Modell Honda N 600 wird in Europa als Alternative zum untermotorisierten N 360 angeboten. Auf dem Heimatmarkt ist die Honda N-Serie Bestseller in ihrer Klasse. Honda erzielt 1.947 Zulassungen in Deutschland

1970: Nur noch 1.128 Honda-Automobile werden in Deutschland abgesetzt. International werden die Modelle Honda Z und Honda Vamos eingeführt

1972: Der Honda CVCC Motor erfüllt als erstes Aggregat ohne Katalysator die US-Abgasvorschriften für 1975. Der Civic feiert seine Weltpremiere

1973: Nach Markteinführung des Kompaktklassemodells Civic steigen die Honda-Deutschlandverkaufszahlen auf 2.664 Einheiten. Im Civic wird der erste CVCC-Magergemisch-Motor eingesetzt, der in Sachen Schadstoffreduzierung für lange Zeit Standards setzt. Präsident Soichiro Honda geht in den Ruhestand und wird oberster Berater des Unternehmens

1974: Nur 1.731 Pkw kann Honda in Deutschland verkaufen, damit zählt Honda trotz sparsamer, kleiner Autos nicht zu den Gewinnern der ersten Energiekrise. Civic Fünftürer und Kombi ergänzen die Modellpalette

1976: Der Civic wird Produktionsmillionär. Markteinführung des Accord, anfangs unter der Bezeichnung Honda 1600

1977: Mit 8.196 verkauften Einheiten zählt Honda in Deutschland zu den erfolgreichsten Aufsteigern unter den Importeuren

1978: Civic und Accord sorgen in Deutschland für einen anhaltenden Höhenflug. Insgesamt werden 16.485 Honda verkauft

1979: Der raketengleiche Aufstieg von Honda in die Liga der größten Importeure in Deutschland geht weiter. 28.693 Pkw werden zugelassen. Präsentation des Prelude und eines neuen Civic

1980: Vorstellung der fünftürigen Schräghecklimousine Quintet auf Accord-Basis

1981: Marktstart der zweiten Accord-Generation

1982: Gründung Honda Austria

1983: Die zweite Generation des Coupés Prelude und der dritte Civic werden vorgestellt

1984: Einführung des Kleinwagens Jazz und des Sportcoupés CRX. Der neue Verkaufsbestwert in Deutschland liegt bei 37.613 Zulassungen. Erstes europäisches Entwicklungszentrum von Honda in Offenbach eröffnet

1985: Die dritte Accord-Generation wird eingeführt

1986: Honda kooperiert mit dem britischen Fahrzeughersteller Rover, der Beginn einer europäischen Fahrzeugproduktion. Erster gehfähiger Honda Roboter, mit Nachahmung des menschlichen Ganges

1987: IAA-Weltpremiere für einen neuen Civic. Der neu aufgelegte Prelude ist zeitgleich mit dem Mazda 626 das weltweit erste Serienfahrzeug mit Allradlenkung. Aufstieg in die Oberklasse mit dem Legend. Anti-Blockier-System für Motorräder

1989: Vorstellung einer neuen Accord-Serie, mitentwickelt vom Honda Entwicklungszentrum in Offenbach und produziert in Großbritannien

1990: Fahrer- und Beifahrerairbag sowie Gurtstraffer im Legend. Markteinführung des Honda NSX, des ersten Serienautomobils in Voll-Aluminium-Bauweise. Mittelmotor mit zuletzt 206 kW/280 PS starkem Sechszylinder. Der fünftürige Honda Concerto ist eine Gemeinschaftsproduktion mit dem britischen Rover-Konzern. Der Legend wird in Neuauflage gezeigt

1991: In Deutschland erzielt Honda ein Rekordverkaufsergebnis von 68.434 Pkw. Auf der IAA feiert ein neuer Civic sein Weltdebüt. Unternehmensgründer Soichiro Honda stirbt. Honda Austria übersiedelt nach Wiener Neudorf.

1992: Produktionsstart für den Accord im neuen Werk Swindon, England. Vorstellung einer neuen CRX-Generation

1993: Als sportlicher Kombi debütiert der in den USA gefertigte Accord Aero Deck auf dem deutschen Markt. Der solarbetriebene Honda Dream gewinnt die World Solar Challenge

1994: Weltpremiere für den Odyssey, der als Großraumlimousine Shuttle nach Deutschland exportiert wird

1995: Eine weitere Civic-Generation geht an den Start, erstmals auch als Coupé

1996: Im Herbst startet die letzte Prelude-Generation in Deutschland. Die dritte Auflage des Legend wird vorgestellt. Der Kleinwagen Logo feiert sein Debüt. Der humanoide Roboter Asimo wird präsentiert. Premiere für den Kompakt-SUV Honda CR-V

1997: Honda feiert 30 Millionen Einheiten in der Power Equipment-Produktion. Das Elektromodell Honda EV Plus geht in ein Leasingprogramm

1998: Das Hochleistungscoupé Integra Type-R wird in Deutschland eingeführt. Der Accord startet in neuer Generation, erstmals auch als Type-R. Premiere für das Freizeitfahrzeug HR-V

1999: Als erstes Honda-Hybridmodell geht das Coupé Insight in Serie. Vorstellung das Roadsters Honda S2000. Der elektrische Rollstuhl Honda MonPal debütiert. Beginn der Automobilproduktion in China

2001: Die nächste Civic-Auflage wird vorgestellt, erstmals auch als Civic IMA Hybrid. Im September erfolgt die Markteinführung der Großraumlimousine Stream. Honda feiert den 500. Grand-Prix-Sieg im Motorrad-Rennsport. Der humanoide Roboter Asimo wird leihweise anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt

2002: Produktionsstart für eine Neuauflage des Accord und die zweite CR-V-Generation. Auslieferungsbeginn des Brennstoffzellenautos FCX in Japan und in den USA

2003: Erster Testflug des Honda Jet. Der Civic IMA Hybrid wird in Deutschland eingeführt

2004: Accord 2.2i-CDTI geht in Europa mit Dieselmotor an den Start

2005: Für den FCX startet das weltweit erste Privatleasing-Programm für ein Auto mit Brennstoffzellenantrieb. Deutschlandstart für den FR-V. Auf der IAA debütiert der aktuelle Civic

2006: Der CR-V geht in dritter Generation in Produktion

2008: In Japan und in den USA beginnt das Leasingprogramm für den FCX Clarity mit Brennstoffzellenantrieb. Weltpremiere der dritten Jazz-Generation und einer Neuauflage des Accord. Entwicklung des weltweit ersten elektronisch gesteuerten Combined-ABS für Motorräder

2009: Im hessischen Erlensee eröffnet Honda ein europäisches Schulungszentrum. Der Honda Insight feiert Weltpremiere. In Deutschland starten Feldversuche mit Honda- und Vaillant-Mini-Blockheizkraftwerken für Einfamilienhäuser

2010: In Detroit feiert der CR-Z sein Weltdebüt und auf der Los Angeles Auto Show präsentiert Honda eine batterieelektrische Version des Jazz. Auf dem Pariser Salon debütiert der Jazz Hybrid

2012: In Großbritannien läuft eine neue Generation des Civic vom Band

2014: Der Honda Roboter Asimo erkennt andere Personen und Stimmen, kann sein Verhalten in Echtzeit der Umgebung anpassen, bis zu 9 km/h schnell laufen, springen und auf einem Bein hüpfen

2015: Ein neuer Honda Clarity Fuel Cell debütiert auf der Tokyo Motor Show. Verkaufsstart des in Mexiko produzierten HR-V und der dritten Generation des Honda Jazz

2016: Marktstart des Supersportwagens Honda NSX (2. Generation). Premiere für die fünfte Generation des Honda CR-V

