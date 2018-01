Graffiti-Sprayer in Wiener Einkaufszentrum

"Der Donaukanal ist eine wahre Kunstmeile"

Für den Künstler nicht der erste Einsatz dieser Art, hat er vor einigen Jahren bereits ein solches Graffiti in der Shopping City Süd erstellt. Ungewohnt ist der Platz trotzdem, gibt es in Wien doch normal nur eine begrenzte Anzahl an Freilächen. Wie etwa am Donaukanal. Manuel schwärmt: "Der Donaukanal ist eine wahre Kunstmeile, mit einer sich permanent verändernden Ausstellung." Tags und Schmierereien kann der Sprayer nichts abgewinnen. "Mittlerweile dominieren meines Erachtens jedoch die qualitativen schönen Wandgemälde das Stadtbild."

Jänner 2018

