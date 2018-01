Genial: Neue Party-App hilft Wienern beim Feiern

Österreichs Nightlife-Guide Looniq bietet seinen Usern einen schnellen Überblick über sämtliche Nachtaktivitäten in der Umgebung. Diese werden mit Hilfe eines umfangreichen Filtersystems auf die persönlichen Vorlieben abgestimmt. So können Benutzer angeben, welche Art von Location gewünscht ist und Looniq filtert daraufhin die passenden Lokale im Umkreis. City4U verrät euch mehr:

# Wie funktioniert Looniq?

Das Besondere ist, dass auf spezielle Wünsche Rücksicht genommen wird: Ob nun eine bestimmte Musikrichtung bevorzugt wird oder man in ein Pub statt in eine Bar ausgehen möchte, ob ein Raucherbereich, Shisha oder Cocktails angeboten werden sollen und Kartenzahlung erlaubt ist - all diese Informationen zeigt Looniq in Sekundenschnelle auf dem Smartphone an.