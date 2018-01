„Habe Schanigarten über Facebook verschenkt“

Das Restaurant Führich in der gleichnamigen Gasse stand letzte Woche vor einem Problem. In absehbarer Zeit soll in der Führichgasse eine Begegnungszone entstehen. Das bedeutet für den Schanigarten, dass dessen Einfassung zu hoch ist, da die Straße künftig ebenerdig sein wird. Das brachte die Restaurant-Besitzerin auf die Idee, den teuren Verbau auf Facebook zu verschenken. Mit Erfolg!