Entlarvt: Fünf Sport-Mythen, die so nicht stimmen

#Vom Joggen bekommt man einen Hängebusen

Vielleicht eine gute Ausrede, um die Laufrunde einmal ausfallen zu lassen. Mehr aber auch nicht. Zwar hüpft die weibliche Brust pro Kilometer rund 84-mal auf und ab, aber ein Sport-BH kann die Wucht dieser Bewegungen um 74 Prozent reduzieren. Laut Sportmedizinern soll Sport das Bindegewebe sogar festigen. Aber Vorsicht bei Ausdauersport: Da man dabei viel Fett verbrennt, kann das zu schlaffer Haut in der Brust führen.

#Sport hilft am besten beim Abnehmen

Nein! Am besten beim Abnehmen hilft die richtige, gesunde Ernährung. Wer sich also wundert, warum er kein Gewicht verliert, obwohl er täglich Sport macht, sollte einen Blick in seinen Kühlschrank wagen.

#Erst nach 30 Minuten Sport verbrennt man Fett

Hier ist die Antwort auch klar: Nein! Die Fettverbrennung beginnt ab der ersten Minute. Sie ist aber langsamer, da der Körper noch nicht so warm ist. Die optimale Verbrennung beginnt dann nach 20 Minuten.

Jänner 2018

