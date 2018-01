Bulls doch noch Zweiter!

Schon im Startdrittel hatten die Bulls im Fernduell von Linz Platz zwei übernommen. Doch im Schlussdrittel war alles beim Alten, führte Linz 2:1. Bis "Hai" Clark 40 Sekunden vor Ende für die Verlängerung sorgte, im Penaltykrimi auch noch den entscheidenden Treffer landete. Die Bulls-Partie war da in Ungarn bereits knapp 20 Minuten vorbei.

Umso größer fiel der Jubel aus: Statt zwei ergatterte Salzburg (dank einem Tor plus in der Duellbilanz) doch noch vor Linz (zwei) vier Bonuspunkte für die Pick Round, in der das zweite Champions League-Ticket winkt. Das erste holte Vienna Capitals als Grunddurchgangs-Sieger wie auch die sechs Bonuspunkte. Pikant: Trotz Sieges konnte Innsbruck (wie Zagreb ohne Punkt) den KAC (ein Zähler) nicht von Platz vier verdrängen, darf gleich zum Pick Round-Start Freitag in der Eisarena antanzen.

Zum Spiel in Fehervar: Für Schremp (erwartet mit seiner Frau Marta das erste Kind) stieß Rauchenwald in den Einser-Sturm vor, war an Brouillettes 1:0 wie auch Harris’ Powerplay-2:0 beteiligt. Die Bulls hatten mehr vom Spiel. Ein Erdely-Treffer ließ die Hausherren erst hoffen, die stark aus der zweiten Pause kamen. Doch nicht zuletzt dank Goalie Gracnar brachte Salzburg den Sieg ins Ziel. Wo es dann lange warten hieß . . .

"Der Sieg ist umso wertvoller, als wir noch Platz zwei geholt haben", strahlte Trainer Poss, betonte: "Den haben wir uns, nach anfänglich schlechteren Zeiten, mit immer besseren Leistungen hart erarbeitet."

Robert Groiß, Kronen Zeitung