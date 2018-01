Rentner klagen die Gemeinde

"Wir wurden von der Gemeinde hintergangen und böse getäuscht", erzählt Hilde Buchecker mit Tränen in den Augen. Bereits im Jahr 2008 soll eine Gemeindebedienstete ins Haus der Familie in Kroatisch Geresdorf gekommen sein und eine Unterschrift unter einen Abtretungsvertrag zwischen Eigentümer und Behörde verlangt haben. Grund dafür war der Bau von Straße und Gehsteig. Doch die Zahl der Quadratmeter war auf dem Schriftstück nicht eingetragen. "Ich habe den Vertrag leichtgläubig unterschrieben. Wer kann schon wissen, dass wir von der eigenen Gemeinde so hinters Licht geführt werden", betont Ehemann Johann.

199 Quadratmeter sollten dann von der Obrigkeit in Beschlag genommen werden, nach einem Rechtsstreit waren es 160. Doch jetzt fordert die öffentliche Hand ein weiteres Stück Land. Die Pensionisten sind verzweifelt. "Dokumente verschwinden oder tauchen erst Jahre später wieder auf. Das kann man so nicht machen", ärgern sie sich. Ortschef Johann Balogh muss wohl mit einer weiteren Klage gegen die Gemeinde rechnen. Er war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

J. Poyer / Ch. Schulter, Kronen Zeitung