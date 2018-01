So kreativ nimmt Kia Lamborghini auf den Arm

So macht sich Kia also lustig über den Mini-Kofferraum, die nur zwei Türen, die entsprechende Anzahl Sitzplätze sowie die Bedienung des Supersportlers. Und man sieht, wie der durchschnittliche Normalautofahrer wohl aus einem Aventador aussteigen würde. Richtig - man würde dabei nicht gesehen werden wollen, obwohl man sich in einem Lamborghini doch so gerne zeigen würde.

Wie schön, dass so vieles gegen ein Auto spricht, das wir uns alle nicht leisten können. In Österreich kostet das Basismodell des Lamborghini Aventador 435.300 Euro, der Kia Forte wird in Europa gar nicht angeboten. Seine dritte Generation wurde gerade auf der Automesse in Detroit vorgestellt.