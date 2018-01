Staubexplosion bei FACC in Ried

Es war gegen 1.30 Uhr in der Früh, als FACC-Mitarbeiter plötzlich einen lauten Knall im Bereich der Absauganlage hörten. Gleich drauf stand die Anlage schon in Vollbrand. Zu dem Zeitpunkt befanden sich noch rund 20 Mitarbeiter in der Halle, die sofort evakuiert wurde.

"Die Mitarbeiter haben vorbildlich reagiert, bei unserer Ankunft wussten wir, dass keine Menschen mehr in Gefahr sind", betont Feuerwehr-Einsatzleiter Mathias Gruber.

30 Mann der beiden Feuerwehren Ried und Neuhofen im Innkreis standen 1,5 Stunden lang im Löscheinsatz. Ihnen gelang es, die Flammen einzudämmen und ein Übergreifen auf andere Hallen zu verhindern, dann konnte ,Brand aus' gegeben werden.

Brandermittlungen

Die betroffene Produktionshalle bleibt vorerst gesperrt, laut FACC soll die Produktion nach dem Wochenende aber rasch wieder aufgenommen werden. Brandermittler sind seit Samstagvormittag damit beschäftigt, die genauen Ursachen dafür zu ergründen, wie es zu der Staubexplosion kommen konnte.

Jürgen Pachner, Kronen Zeitung