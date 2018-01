Rathgeber holt sich Fußfessel

Die Unterlagen sind alle da, auch der Bericht vom Verein Neustart ist eingelangt, bestätigt Andreas Hinterleitner von der Justizanstalt Ried auf "Krone"-Nachfrage. Im Laufe der nächsten Woche folgt das Parteienverhör: "Da wird entschieden, ob eine Fußfessel bewilligt wird oder nicht", sagt Hinterleitner und verrät: "Es schaut nicht schlecht aus."

Vielmehr wäre es schon eine handfeste Überraschung, wenn eine Fußfessel nicht bewilligt werden würde: Bereits nach dem Urteil im ersten Finanzskandal-Prozess, als Rathgeber drei Jahre Haft (ein Jahr unbedingt) ausfasste, bekam sie den kontrollierten Hausarrest genehmigt. Mit 1. Februar des Vorjahres endete dieser. In der zweiten Februar-Woche steht der zweite Strafantritt an: Wie berichtet, hat der Oberste Gerichtshof am 11. Oktober 2017 die Bewährungsstrafe des zweiten Finanzskandal-Prozesses in eine teilbedingte Haftstrafe umgewandelt: 18 Monate, sechs davon unbedingte Haft, wegen Untreue.

Dementsprechend wird die Ex-Budgetreferatsleiterin des Landes Salzburg die Fußfessel ein halbes Jahr lang tragen müssen. Möglicherweise wird sie sogar erneut mit der Fußfessel in einem Gerichtssaal sitzen müssen. Denn die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sind nach wie vor nicht abgeschlossen. Sprecher Rene Ruprecht bestätigt: "Die Ermittlungen laufen nach wie vor." Gewühlt wird in mehreren Fakten-Komplexen: Aus den 10.000 Einzelgeschäften (Derivate), die das Land bis 2012 abschloss, werden etwa 100 noch genauer untersucht. Unter den Beschuldigten gehören neben Rathgeber auch Ex-Hofrat Eduard Paulus. Auch zum Verdacht der Steuerhinterziehung wird noch ermittelt.

Antonio Lovric, Kronen Zeitung