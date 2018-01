FPÖ-Gemeinderat liegt nach Überfall im Spital

In der Nacht auf Donnerstag war er gerade auf dem Nachhauseweg, als ihn drei Unbekannte auf Höhe des Klausentors in Salzburg-Mülln plötzlich mit voller Wucht vom Fahrrad stießen. Höllinger schlug dabei mit dem Kopf auf dem Bordstein auf und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, war sein neongelbes und grünes Cube-Bike verschwunden. Mit Gehirnerschütterung, Prellungen und Schürfwunden musste er stationär im Spital behandelt werden, befindet sich nun am Weg der Besserung. Zu den Tätern kann er kaum Angaben machen: "Das ging alles so furchbar schnell", schildert er der "Krone". Die Polizei ermittelt.

Anna Dobler, Kronen Zeitung