Salzburger Heer führt Kommando in der Luft

Auf Hochtouren läuft derzeit die Operation "Daedalus" - die "Krone" berichtete. Vom Regierungsbunker in St. Johann überwacht das Bundesheer während des WEF-Gipfels in Davos (Sz) den Luftraum. Eine Mission, bei der Kommandant Brigadier Rupert Stadlhofer von Anfang an dabei war, seit immerhin gut 20 Jahren.