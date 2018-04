Das sind die Food-Trends 2018 für Wien

In einer sechsmonatigen Studie hat der Essenslieferservice Uber Eats, welcher mittlerweile in über 200 Städten weltweit verfügbar ist und Gerichte von mehr als 80.000 örtlichen Restaurants anbietet, die häufigsten Suchbegriffe seiner User untersucht - mit überraschenden Ergebnissen. So ließ sich unter anderem erkennen, auf was die Uber Eats Community im Gourmetjahr 2018 Appetit hat: In sämtlichen europäischen Großstädten bleibt die Avocado die Trend-Frucht schlechthin, in Amsterdam und Wien ist sie sogar die am häufigsten gesuchte Zutat überhaupt. In Stockholm, Brüssel und Lissabon ist Sushi der absolute Spitzenreiter, hierzulande auf Platz 3. Entgegen dem Low-Carb Trend gibt es zudem ein unerwartetes Comeback des Toasts.