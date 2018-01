„Jetzt kann ich wieder normal sprechen!“

Mehrere Monate lang litt Birgit Ofner an chronischer Heiserkeit. Ein schweres Los, vor allem in ihrem Beruf als Kindergartenpädagogin. Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien wurde schließlich die Diagnose "Reinke-Ödem" gestellt. Dank logopädischer Übungen konnte ihre Stimme wieder fit gemacht werden.