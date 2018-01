Mit City4U zu den besten Musicals der Stadt

It´s showtime! Die beeindruckenden Bühnenarrangements und schillernden Farben des musikalischen Spektakels locken heute wie damals Millionen Besucher jährlich in die Theaterhäuser. Vor allem in Wien stehen in den kommenden Wochen einige mitreißende Produktionen am Plan. Egal, ob Elvis oder Falco: City4U bringt euch zu den besten Musicals der Stadt, in die Stadthalle Wien!