Illegale Automaten bei Razzia entdeckt

Durch illegales Glücksspiel werden nicht nur viele Familien in den wirtschaftlichen Ruin getrieben, auch die sogenannte Begleitkriminalität spielt, laut den Ermittlern der Finanzpolizei Niederösterreich und Burgenland, eine mehr als wesentliche Rolle.

Kurz nach der Umstrukturierung der Einheiten gelang nun ein gezielter Schlag gegen die Kriminalität. Insgesamt wurden in den Bezirken Baden, Gmünd, Hollabrunn und Wiener Neustadt 37 illegale Geräte beschlagnahmt. In einzelnen Fällen wurden auch noch Straftatbestände wie Drogenhandel und illegale Prostitution zur Anzeige gebracht. In drei Fällen kam es zu einer Betriebs- oder Teilbetriebsschließung. Der (derzeit noch) zuständige Landesrat aus Niederösterreich, Tillmann Fuchs, sieht sich in seinem Engagement bestätigt: "Die Spezialschulung der Strafbehörden und das gemeinsame Eingreifen haben sich als effektives Mittel erwiesen. Dadurch konnten wir erstmals gezielt Wiederholungstäter verfolgen."

Josef Poyer, Kronen Zeitung