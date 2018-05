Darüber beschweren sich die Fahrgäste am liebsten

#Skurrile Anfragen

"Die Kunden sind größtenteils sehr angenehm. Wenn sie schimpfen, muss man versuchen eine Gesprächsbasis zu finden oder das Telefon an den nächsten Vorgesetzten übergeben. Das hilft dann meistens auch", weiß Christopher. Der 38-Jährige ist seit zehn Jahren bei den ÖBB und hat schon so einige skurrile Anrufe erlebt. Etwa die Frage ob ein Mähdrescher auf den Autoreisezug passen würde oder ob ein Railjet wieder zurückfahren könne, da der Fahrgast etwas wichtiges vergessen hätte - die Badeschlapfen. Durch die Smartphones rufen - wenn der Zug auf halber Strecke plötzlich steht - die Leute eher beim Kundenservice an um nach dem Warum zu fragen, anstatt im Zug einfach zum Schaffner zu gehen.

#Alles erledigen

"Unser Credo ist: One call, does it all. Wir wollen beim ersten Anruf alles erledigen", beschreibt Sluka. So wie das Problem einer Mutter, deren vierjähriger Sohn seinen Teddy im Zug vergessen hatte. Durch das Engagement von Christopher wurde er im Railjet zurück nach Innsbruck zu seinem kleinen Besitzer gebracht. "Die Mutter war sehr dankbar. Ich habe selber ein zweijähriges Kind, ich weiß wie das ist", lacht der Wiener. Callcenter-Agent Wolfhard sei laut Eigenbeschreibung schwer aus der Fassung zu bringen: "Ich bleibe immer freundlich. Man muss viel Geduld und immer ein offenes Ohr haben", erzählt der 25-Jährige. Läuft ein Gespräch einmal nicht so gut, hat er das nach dem Auflegen schon wieder vergessen. "Ich kann da total abschalten. Sonst wäre ich ja hier auch fehl am Platz."