Vorreiter bei den Deutschklassen

Bereits im Herbst 2016 war in einer Vorschulklasse in Wiener Neustadt Realität geworden, wovor Fachleute schon lange gewarnt hatten: Kein Kind hatte Deutsch als Muttersprache. In den öffentlichen Volksschulen der Stadt lag der Ausländeranteil zu dieser Zeit schon bei 55 Prozent. "Um diesen Kindern die Zukunft nicht zu verbauen, ist verstärkte Sprachförderung nötig", betonte Bürgermeister Klaus Schneeberger damals.

Schulbehörde und Stadt setzten daraufhin das Modell der Deutschklassen um. An drei besonders betroffenen Volksschulen erhalten 116 Kinder, bei denen daheim nicht Deutsch den Ton angibt, gesonderten Sprachunterricht. "Innerhalb eines Jahres ist die Sprachkompetenz der Betroffenen um 70 Prozent gestiegen", heißt es in einer ersten Bilanz.

Da die Regierung dieses Modell jetzt abkupfern und österreichweit verordnen will, fühlt man sich in Wiener Neustadt bestätigt. Schneeberger: "Sprache ist eben der wichtigste Schlüssel zur Integration."

Christoph Weisgram, Kronen Zeitung