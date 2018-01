"Der Zwuck und ich": Blog aus der Sicht des Kindes

#5. Was frustriert dich am meisten am Bloggen?

Es frustriert mich, dass ich mich manchmal zu sehr in das ganze hineinsteigere (so wie in alles andere :)) Nicht jedes Bild und nicht jeder Text können gleich gut ankommen und ich muss wohl noch lernen, es locker zu sehen, wenn mal ein Posting kein Überflieger ist, anstatt es zu Tode zu analysieren :)

#6. Was und wie möchtest du im nächsten Jahr verbessern und was erwartest du dir in Zukunft von deinem Blog?

Ich will, dass alles so bleibt wie es ist und die Menschen nach wie vor Spass haben an dem was wir tun. Und wenn sich die Communiy weiterhin so schnell erweitert dann haben wir auch nichts dagegen :)