Lawinen-Vorhersage kommt im Flug

Noch immer herrscht Lawinenwarnstufe 4 in Salzburg, am Dienstag blieben zehn Straßen im Bundesland gesperrt. Dientens Bürgermeister Klaus Portenkirchner ist seit 2009 Mitglied bei der Lawinenkommission und erklärt der "Krone" die nächsten Schritte in den kommenden Tagen. Gehofft wird auf baldiges Flug-Wetter.